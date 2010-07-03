Кремль назвал приоритеты в повестке отношений Москвы и Токио

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Переговоры Москвы и Токио касаются заключения мирного договора, а не вопроса передачи Южных Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора. Такой вопрос стоит на повестке дня, и в этом направлении ведется работа", – сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией отказались рассматривать возможность передачи Курил.

Также он отметил, что "пока нет никаких модальностей, никаких запросных позиций – ведется очень терпеливая спокойная работа" по вопросу передачи южных Курил Японии.

Ранее в СМИ появился материал, в котором говорится, что Россия не собирается передавать Японии Курильские острова, поскольку Токио не сможет выполнить условия Москвы.

По данным издания, Москва в переговорах с Токио ставит два условия.

Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.