Расширить список детских прививок предложили в Госдуме

Дополнить список заболеваний, от которых вакцинируют детей в рамках национального календаря прививок, предложил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Своим мнением парламентарий поделился на круглом столе, посвященном десятилетию детства, передает Агентство "Москва".
По словам депутата, в ближайшие 10 лет в календарь стоит включить вакцины против ротовирусной инфекции. Он подчеркнул, что от этого заболевания умирают больше всего детей, не доживших до года.
В перечень, по утверждению Морозова, также должны войти вакцины против ветряной оспы, вызывающей много осложнений, и гемофильной палочки b, провоцирующей отиты, менингиты и другие гнойные заболевания.
"Это будет огромный эффект для сохранения жизни и здоровья, а также огромный экономический эффект", – заявил Морозов.
Национальный календарь прививок утверждает российское министерство здравоохранения. В документе определены сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с ОМС. Прививочный календарь учитывает все возрастные особенности.
Ранее специалист по вакцинопрофилактике многопрофильного лечебно-диагностического центра AllergyFree Лина Мурадова подтвердила правдивость заявления ВОЗ о победе над краснухой. Однако, по ее словам, нужно продолжать делать прививки от этого заболевания.
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