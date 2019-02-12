Расширить список детских прививок предложили в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнить список заболеваний, от которых вакцинируют детей в рамках национального календаря прививок, предложил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Своим мнением парламентарий поделился на круглом столе, посвященном десятилетию детства, передает Агентство "Москва".

По словам депутата, в ближайшие 10 лет в календарь стоит включить вакцины против ротовирусной инфекции. Он подчеркнул, что от этого заболевания умирают больше всего детей, не доживших до года.

В перечень, по утверждению Морозова, также должны войти вакцины против ветряной оспы, вызывающей много осложнений, и гемофильной палочки b, провоцирующей отиты, менингиты и другие гнойные заболевания.

"Это будет огромный эффект для сохранения жизни и здоровья, а также огромный экономический эффект", – заявил Морозов.

Национальный календарь прививок утверждает российское министерство здравоохранения. В документе определены сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с ОМС. Прививочный календарь учитывает все возрастные особенности.

Ранее специалист по вакцинопрофилактике многопрофильного лечебно-диагностического центра AllergyFree Лина Мурадова подтвердила правдивость заявления ВОЗ о победе над краснухой. Однако, по ее словам, нужно продолжать делать прививки от этого заболевания.