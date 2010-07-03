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Общество

19:18

Путин поднял тост за Родину и героев России

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поднял тост за страну и ее героев во время своего выступления на торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

"Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником – Днем Героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост – за наших героев, за нашу Родину, за Россию!" – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ни один из тех, кто совершает подвиг, не думает о признании и наградах. "Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценой собственной жизни. Вечная им память", – заключил Путин.

Также президент напомнил, что в эти дни исполняется 250 лет, как был учрежден орден Святого Георгия. Путин подчеркнул, что это высшая военная награда и Российской империи, и современной России.

В ноябре Владимир Путин вручил звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину – командиру и второму пилоту, совершившим аварийную посадку самолета A321 на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Президент подписал указ о присвоении званий 16 августа. Других членов экипажа тем же указом удостоили орденов Мужества, их наградил министр транспорта Евгений Дитрих.

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