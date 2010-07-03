Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поездки на такси будут бесплатными для Героев Отечества 9 декабря. Акцию проводит комитет по такси Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), передает ИА "НСН".

Воспользоваться бесплатной услугой смогут Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы. Для заказа такси относящимся к данной категории людям необходимо назвать диспетчеру такси номер своего удостоверения.

В акции примут участие такие компании, как "Формула такси", "Такси Ритм" и ООО "Центральное бюро заказов такси".

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата была установлена в 2007 году после внесения Владимиром Путиным изменений в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Подобная акция проводилась в мае этого года. Ветераны Великой Отечественной войны воспользовались услугами бесплатного такси внутри МКАД 9 Мая.

