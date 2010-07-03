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09:37

Ветераны смогут 9 мая бесплатно воспользоваться услугами 11 компаний такси

транспорт праздники

09:37

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 11 компаний такси внутри МКАД 9 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С таким предложением к нам обратились сами перевозчики, благодарим их за инициативу", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Заммэра уточнил, что перед поездкой нужно предъявить свое удостоверение водителю. Для того, чтобы сделать предварительный заказ, необходимо выбрать компанию и позвонить в диспетчерскую.

Ликсутов добавил, что на аллее Молодоженов на Поклонной горе организовали бесплатную стоянку такси.

"Отсюда в течение всего дня более 100 автомобилей будут бесплатно развозить пришедших в парк Победы ветеранов", – сказал он.

Ветеранов бесплатно будут возить компании "Букет такси", "Новое желтое такси", "Таксити", "Формула такси", "Мостакси", "Такси 2412", Key to way, "Такси ритм", "М Такси", "Евростандарт" и "Шоколад такси".

Ранее стало известно, что до 15 мая участники Великой Отечественной войны и их представители смогут получить услуги Росреестра в центрах "Мои документы" быстрее обычного.

Государственную регистрацию прав можно будет оформить за семь дней, а государственный кадастровый учет – за пять. Получение обеих услуг одновременно займет 10 дней. Таким образом все сроки сократятся на два рабочих дня.

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая

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