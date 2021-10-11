Путин поздравил Шалленберга с вступлением в должность канцлера Австрии

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением на пост канцлера Австрии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения России с Австрией традиционно носят конструктивный характер.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте", – говорится в сообщении.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Он также заявил, что останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета.

