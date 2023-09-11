Песков усомнился в актуальности ВТО

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Всемирная торговая организация (ВТО) теряет свою роль в международных делах, необходимость ее реформирования становится для всех очевидной. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Владимир Путин не раз подчеркивал, что ООН и иные системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями, напомнил Песков. Сейчас же об этом стали говорить западные страны.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, роль ВТО "испаряется изо дня в день" из-за "экономико-юридического беспредела", происходящего сейчас. Он добавил, что организация не выступает против деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран. Заявления о необходимости реформ свидетельствуют о том, что система ищет точку баланса и успокоения, заключил Песков.

В августе прошлого года Путин обратил внимание на несоблюдение странами Запада принципов ВТО. По его словам, западных политиков не то что не интересует качество жизни рядовых граждан Европы, они "выбросили на помойку" принципы организации и не стали учитывать последствия вводимых антироссийских санкций.

Однако в феврале 2023 года в МИД РФ не оценили идею депутатов Госдумы по выходу России из Всемирной торговой организации. В марте в МИД заявили, что РФ не собирается выходить из ВТО.

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