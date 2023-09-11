Песков назвал закономерным результат выборов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Результат выборов мэра Москвы закономерен, он обусловлен достижениями, которых смогли добиться столичные власти. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, вряд ли можно было не оценить должным образом все эти достижения, которые мы с вами даже невооруженным глазом видим в Москве каждый день как москвичи", – пояснил представитель Кремля.

Он также высказался об итогах выборов в целом по всей стране. Они, уверен Песков, свидетельствуют о том, что российский народ высоко оценивает работу властей.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

В Москве по итогам трехдневного голосования победил Сергей Собянин. Он набрал набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Второе место занял Леонид Зюганов, за которого отдали 8,11% голосов. Далее идут Борис Чернышов ( 5,61%), Владислав Даванков (5,34%) и Дмитрий Гусев (3,93%).



Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы