Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

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Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в понедельник, 11 сентября, президент ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, пообщается с главой Приморья Олегом Кожемяко, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в РФ и проведет совещание по развитию городов региона.

По информации издания, в основной день форума – 12 сентября – российский лидер поучаствует в пленарной сессии. До этого у него будут переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином и вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Помимо этого, Путин встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ по видео-конференц-связи.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Форум объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Его участники обсудят перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на мероприятии не будут присутствовать СМИ из недружественных России стран. В этом году они не получили аккредитацию, подчеркнул он.

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