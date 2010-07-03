Медведев предложил сделать рабочую неделю более гибкой

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Дмитрий Медведев предложил ввести гибкую рабочую неделю в трудовое законодательство. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что важная государственная задача – баланс возможности гибко регулировать трудовые отношения. Он подчеркнул, что нужно ввести более гибкие формулы в трудовое законодательство.

"Мы должны дать более гибкие формулы в трудовое законодательство. Трудовое время: у нас это 40-часовая рабочая неделя. <…> В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Иными словами – можно построить рабочий график так, что человек будет занят четыре дня в неделю. Вот эту гибкость и необходимо внедрить в законодательство", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас человек уже должен сам планировать свое время с учетом технологического прогресса.

Ранее на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова оценила возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели. "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", – сказала она.

Дмитрий Медведев заявлял, что переход должен сопровождаться выполнением двух условий: сохранением зарплаты и ростом производительности труда. Председатель правительства добавил, что "сию секунду" идею не воплотить, поскольку нужно учесть нюансы, связанные с запросами работника и работодателя. Премьер-министр поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию на этот счет.

