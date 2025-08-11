11 августа, 15:08Политика
Путин запретил закупку военной одежды иностранного производства
Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова
Одежда и другое вещевое имущество для армии России с 2026 года должны быть только российского производства. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
Глава государства поручил принять меры, необходимые для поставки в Вооруженные силы России со следующего года вещевого имущества, изготовленного российскими организациями. Их производственные мощности должны находиться на территории страны.
Кроме того, с 2027 года в российскую армию должна поставляться одежда, произведенная из тканей и трикотажных полотен, изготавливаемых на территории России.
Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы, включая костюмы с коротким и длинным рукавами.
Согласно нововведению, высшие офицеры российской армии и Росгвардии должны будут носить брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Также в комплект полевого обмундирования военнослужащих включена боевая рубашка камуфлированной расцветки.
Для высших офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и береговых войск предусмотрена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения, расположенным на воротнике и погонах.