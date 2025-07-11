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Канцлер Германии Фридрих Мерц представляет из себя яростный апологет конфронтации с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также, по его словам, Мерц придерживается агрессивной мобилизации Европы.

"Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он указал, что Европе следовало бы учесть озабоченности Москвы и начать взаимоуважительный диалог.

"В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских", – сказал представитель Кремля.

Ранее Мерц заявил, что дипломатия, которая позволила бы достичь мира на Украине, "исчерпана". Несмотря на это, как уточнил канцлер, ФРГ продолжит поддерживать украинскую сторону.

Он также призвал лидера США Дональда Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе урегулирования украинского конфликта. При этом дипломат отметил, что Германия продолжит поддерживать реконструкцию украинской энергосистемы.

