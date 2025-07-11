Песков назвал оправданной военную цензуру в условиях СВО

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В условиях специальной военной операции Россия подвергается атакам, включая информационные. В связи с этим военная цензура во многом оправдана, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны", – подчеркнул он в интервью журналу "Эксперт".

Комментируя закрытие некоторых СМИ, официальный представитель Кремля призвал не забывать о ситуации, в которой находится Россия, добавив, что было бы неправильно игнорировать медиа, которые целенаправленно дискредитируют государство.

Немногим ранее суд Москвы арестовал бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о госизмене. Ему предъявлено обвинение по статье о передаче данных, составляющих государственную тайну, иностранным структурам. В настоящее время Гребенников находится под стражей.

