Путин наградил главу фонда Кадырова знаком отличия

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" главу регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырову. Об этом сообщает ТАСС.
"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Кадырову Аймани Несиевну – президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова", – говорится в указе президента.
Благотворительный фонд, который возглавляет Аймани Кадырова, за 16 лет работы неоднократно передавал продукты населению Сомали и Сирии, а также оказывал материальную помощь жителям Чеченской Республики и ряда регионов РФ.
Также указом президента РФ орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени получил ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров. Ректор Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития РФ Сергей Германович Синельников-Мурылев удостоился ордена Александра Невского.
Награду также получила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Президент постановил передать ей медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов.
Ранее в начале июля Владимир Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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