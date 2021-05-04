Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 орденом Пирогова посмертно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова врачей и медицинских сотрудников, которые боролись с пандемией COVID-19. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награды удостоился врач ГБОУ ЦГКБ Калининградской области Ридван Абдураманов.

В список награжденных посмертно вошли заведующий отделением Киржачской районной больницы Сергей Белкин, заведующий Александровской районной больницей города Карабанова Михаил Савичев, заведующий центральной больницей города Ковров Михаил Толмачев и врач областной клинической больницы Калининградской области Светлана Соловьева.

Орден Пирогова также получили старшая медсестра Судогодской ЦРБ имени Поспелова Вера Андреева, старшая медсестра городской больницы №4 города Владимира Лариса Груздева, медсестра областной клинической больницы Калининградской области Валентина Колодяжная.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры".