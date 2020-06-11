Путин учредил медаль за вклад в акцию "Мы вместе"

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указывается, что награда была введена в связи с высокой общественной значимостью акции в период борьбы с пандемией COVID-19.

"Учредить памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", – утверждается в документе.

В постановлении уточняется, что на изготовку наград в 2020 году будет выделено 29,9 миллиона рублей. Медали будут вручаться от имени президента РФ, соответствующий порядок определит Росмолодежь.

Ранее сообщалось, что в проекте "Мы вместе" участвуют порядка 2 тысяч столичных автоволонтеров. При этом часто к акции подключаются несколько знакомых друг с другом людей.

Проект "Мы вместе" начал работу 21 марта. Согласно данным на сайте акции, ряды волонтеров пополнили более 117 тысяч человек.