Представителю СК Светлане Петренко присвоили звание генерал-майора

Фото: СК РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.

"Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне", – указано на портале правовой информации.

Ранее Петренко работала в звании полковника юстиции.

Президент России в четверг, 11 июня, поручил проработать условия приема детей в летние оздоровительные лагеря и санатории, а также установить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году.

