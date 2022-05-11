Песков объяснил удаление "Медузы" из кремлевского пула

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"Медузу" (признано СМИ-иноагентом в РФ) исключили из кремлевского пула, так как издание фактически перестало быть российским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, "Медуза" (признано СМИ-иноагентом в РФ) перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, однако не имеет аккредитации МИД как зарубежное.

Ранее министерство юстиции России исключило из реестра СМИ-иноагентов четыре физических лица. В частности, из списка исключили Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

В конце апреля Минюст впервые исключил двух физических лиц из реестра СМИ-иноагентов. Решение коснулось члена движения "Голос" (признано НКО-иноагентом) Аркадия Любарева и руководителя фонда "Голос-Поволжье" Людмилу Кузьмину.

