Решительные меры последуют на отказ Meta блокировать призывы к насилию – Песков

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В России примут решительные меры против Meta, если подтвердится, что компания разрешила публиковать призывы к насилию против россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта информация требует внимательного изучения и подтверждения.

"Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что, если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. С таким заявлением выступил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по этой ситуации. По его словам, против граждан РФ ведется информационная война. При этом используются для этого американские интернет-площадки, работающие на территории РФ.

