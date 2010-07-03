Комиссия Мосгордумы поддержала поправки в столичный бюджет

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам поддержала поправки в столичный бюджет на 2019 год и рекомендовала принять их в первом чтении. Решение об этом было принято на заседании 11 марта, передает Агентство "Москва".

Как пояснила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова, составляя прогноз доходов, учли итоги 2018 года, динамику поступлений средств за январь и февраль, а также сведения от главных администраторов доходов бюджета. "Ситуация в экономике Москвы оказалась лучше, чем это прогнозировалось в сентябре прошедшего года", – подчеркнула руководитель ведомства.

Ранее Сергей Собянин внес в Мосгодуму проект поправок в закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Согласно законопроекту, доходы и расходы городского бюджета увеличиваются на 136 миллиардов 901,2 миллиона рублей. При этом дефицит бюджета остается без изменений и составляет 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.

Законопроект меняет основные характеристики бюджета столицы на этот год. В частности, с учетом предлагаемых изменений годовые доходы бюджета будут равны 2 триллионам 463 миллиардам 534,7 миллиона рублей. Ранее их оценивали в 2 триллиона 326 миллиардов 633 миллиона 488 тысяч рублей.

В начале декабря 2018 года Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В ноябре документ приняли депутаты Мосгордумы.

Мэр назвал проект бюджета на 2019–2021 годы крепким и сбалансированным. По словам Собянина, более 50% бюджета направят на расходы социального характера. Еще около 40% уйдет на адресную инвестиционную программу, ремонты, закупку современного оборудования, поддержку промышленности и инноваций.