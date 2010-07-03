Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:57

Собянин внес в Мосгордуму закон об изменении бюджета столицы на 2019 год

мэр Москвы Сергей Собянин финансы

17:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы. Документ опубликован на портале правительства Москвы.

Согласно законопроекту, доходы и расходы увеличиваются на 136 миллиардов 901,2 миллиона рублей. Дефицит бюджета города остается неизменным и составляет 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.

Всего доходы бюджета столицы в этом году с учетом предлагаемых изменений составят 2 триллиона 463 миллиарда 534,7 миллиона рублей. Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2019 год составит 2 триллиона 226 миллиардов 752,2 миллиона рублей.

Налог на прибыль организаций составит 818 миллиардов 779,6 миллиона рублей, НДФЛ – 1 триллион 22 миллиарда 733 миллиона рублей, налог, взимаемый из-за применения упрощенной системы налогообложения, – 117 миллиардов 310,3 миллиона рублей. Налоговые доходы составят 236 миллиардов 782,5 миллиона рублей.

мэр Москвы Сергей Собянин финансы

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика