Собянин внес в Мосгордуму закон об изменении бюджета столицы на 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы. Документ опубликован на портале правительства Москвы.

Согласно законопроекту, доходы и расходы увеличиваются на 136 миллиардов 901,2 миллиона рублей. Дефицит бюджета города остается неизменным и составляет 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.

Всего доходы бюджета столицы в этом году с учетом предлагаемых изменений составят 2 триллиона 463 миллиарда 534,7 миллиона рублей. Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2019 год составит 2 триллиона 226 миллиардов 752,2 миллиона рублей.

Налог на прибыль организаций составит 818 миллиардов 779,6 миллиона рублей, НДФЛ – 1 триллион 22 миллиарда 733 миллиона рублей, налог, взимаемый из-за применения упрощенной системы налогообложения, – 117 миллиардов 310,3 миллиона рублей. Налоговые доходы составят 236 миллиардов 782,5 миллиона рублей.