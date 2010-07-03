Собянин внес в Мосгордуму закон об изменении бюджета столицы на 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы. Документ опубликован на портале правительства Москвы.
Согласно законопроекту, доходы и расходы увеличиваются на 136 миллиардов 901,2 миллиона рублей. Дефицит бюджета города остается неизменным и составляет 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.
Всего доходы бюджета столицы в этом году с учетом предлагаемых изменений составят 2 триллиона 463 миллиарда 534,7 миллиона рублей. Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2019 год составит 2 триллиона 226 миллиардов 752,2 миллиона рублей.
Налог на прибыль организаций составит 818 миллиардов 779,6 миллиона рублей, НДФЛ – 1 триллион 22 миллиарда 733 миллиона рублей, налог, взимаемый из-за применения упрощенной системы налогообложения, – 117 миллиардов 310,3 миллиона рублей. Налоговые доходы составят 236 миллиардов 782,5 миллиона рублей.
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