Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

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Информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

По его словам, план встречи находится в стадии формирования. Пресс-секретарь отметил, что вопрос предоставления Россией Белоруссии кредита в размере 3 миллиардов долларов не будет включен в повестку.

Тему смены госсекретаря Союзного государства Песков комментировать не стал.

В январе президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко поговорили о взаимодействии в рамках Союзного государства. Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавируса.