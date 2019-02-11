Песков оценил статью Суркова об "идеологии будущего"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал колонку Владислава Суркова об "идеологии будущего" сложной и требующей осмысления.

Владимиру Путину о статье доложат в ежедневном дайджесте. Сам Песков рассказал, что уже успел ознакомиться с текстом.

Утром в понедельник, 11 февраля, один из порталов опубликовал колонку помощника президента Владислава Суркова, в которой он противопоставляет российскую демократию западной, называя отличительной ее чертой доверие граждан президенту. У страны в новом веке "будет долгая и славная история", уверен Сурков. Политик пишет, что Россия, после того, как "обрушилась с уровня СССР до уровня РФ", начала восстанавливаться и вернулась к "состоянию великой".

"Сурков имеет опыт, который трудно переоценить — опыт по внутриполитическим делам, опыт и по иным делам, опыт по партийному строительству, государственному строительству. Поэтому, конечно, исходя из этого опыта, он имеет право на суждения", – цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что найдутся сторонники и противники мнения Суркова. "Вряд ли подлежит обсуждению – это то, что статья будет интересна многим и то, что она весьма содержательна и глубока", – резюмировал Песков.

Владислав Сурков не в первый раз публикует статьи в информационных изданиях. В апреле 2018 года он написал текст "Одиночество полукровки" для журнала "Россия в глобальной политике". Сурков предложил свой взгляд на российское прошлое и делает прогноз на будущее. Самым существенным за последние годы он считает "завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов".

В 2008 году Сурков, когда был первым замглавы администрации президента, представил книгу "Тексты 97–07", содержащую его публичные выступления за указанный период.