Путин объяснил рост цен на яйца в РФ

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Власти не сориентировались вовремя и не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что объемы производства яиц в России не уменьшились, однако в связи с тем, что доходы у населения выросли, увеличилось потребление. Люди стали больше покупать мясо кур и яйца, объяснил он.

"А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными", – добавил глава государства.

Накануне Минсельхоз РФ анонсировал скорое снижение цен на яйца в торговых сетях. В частности, пресс-служба торговой сети "Магнит" уже заявила о стабилизации цен на яйца.

В 2023 году средняя розничная цена куриных яиц в стране выросла более чем на 40%. Данным фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру. Благодаря импортным поставкам в декабре прошлого года Минсельхоз России ожидал стабилизацию цен "уже в ближайший месяц".



В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана, а первая партия яиц из Турции была ввезена в Россию 3 января. Количество поставленных пищевых куриных яиц только в первой партии составило 316,8 тысячи штук.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства. На этот счет он сказал, что сожалеет и приносит свои извинения.

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