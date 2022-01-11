Человек с "Омикроном" заразен уже на второй день после инфицирования – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Человек, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", может быть заразен уже на второй день после заражения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

"С учетом того, что инкубационной период "Омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое", – сказала она.

При этом Попова обратила внимание на то, что первые симптомы COVID-19 у инфицированных "Омикроном" могут появиться только спустя 3–5 дней.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в мире наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. По его словам, это обусловлено распространением штамма "Омикрон". В связи с этим глава кабмина подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому варианту развития событий.

