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Общество

17:04

Попова призвала не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она подчеркнула, что работодатели должны внимательно отнестись к здоровью сотрудников.

"И, конечно же, (работодатели должны. – Прим. ред.) соблюдать все те рекомендации, которые разработаны моими коллегами достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня", – отметила Попова.

Ранее Попова рассказала, что в России выявлено 305 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". По ее словам, новый штамм обнаружили уже в 13 регионах страны.

Главный санитарный врач подчеркнула, что случаи завоза "Омикрона" зарегистрированы из 25 стран. Она добавила, что чаще всего штамм завозят из ЮАР, ОАЭ, Танзании, Великобритании и Турции.

Мишустин сообщил об ухудшении эпидситуации из-за штамма коронавируса "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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