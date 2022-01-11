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Политика

12:31

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича уехать из России

власть политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уехать из России связаны с его объявлением иноагентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"По всей видимости, просто попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", – сказал представитель Кремля.

Ранее Шендерович сообщил, что принял решение покинуть РФ.

Свой отъезд журналист связал с заявлением юристов бизнесмена Евгения Пригожина о возбуждении дела по статье "Клевета". В нем утверждается, что Шендерович озвучивал не соответствующие действительности данные о бизнесмене.

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