Свобода слова: Минсвязи не поддержало запрет на критику в интернете

В Минсвязи РФ не поддержали законопроект об ответственности за критику властей и государства в Сети, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Волина.
Волин отмечает, что термины в проекте имеют слишком широкое значение, а ограничения для неприличной лексики в законах уже есть. При этом у жителей страны есть право свободно высказывать свое мнение, которое закреплено в Конституции. По мнению чиновника, власти должны выслушивать критику своей работы, так как "не сахарные".
Претензии у ведомства также имеются и к законопроекту, запрещающему распространение в интернете "недостоверной общественно значимой информации", в котором содержатся слишком расплывчатые формулировки. Вопрос будет обсуждаться на заседании комитета Госдумы по информационной политике 14 января.
В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов с оскорблениями государства и Конституции РФ. Подобные действия хотят приравнять к мелкому хулиганству. Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых найдены такие посты. Во втором документе прописывается наказание для нарушителей – штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента к принятию в первом чтении эту инициативу.
Еще один законопроект может ввести запрет на публикацию фейковой информации. Документ распространяется как на обычных граждан, так и на СМИ. В нем идет речь о недостоверных сведениях, которые создают угрозу жизни или массового нарушения порядка. За такое правонарушение пользователей интернета предлагают штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, а юридических лиц от четырехсот до одного миллиона рублей.
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