Оскорбление государства в Сети хотят приравнять к хулиганству

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов, которые оскорбляют государство и Конституцию РФ, внесли в Госдуму. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы проекта – сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, депутат Дмитрий Вяткин.

По словам Клишаса, сейчас законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. Предлагается дополнить статью "Мелкое хулиганство". По мнению сенатора, нужно указать ответственность за распространение в Сети материалов, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие посты. Во втором документе прописывается наказание для нарушителей – штраф 1-5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о штрафах до миллиона рублей за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

В начале декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон о защите детей от опасной для жизни информации. Теперь ресурсы могут запрещать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.