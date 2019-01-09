В Госдуме поддержали проект о блокировке сайтов с оскорблениями власти

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий ограничивать доступ к ресурсам с оскорблениями Конституции, государства и власти. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Речь идет об информации для неограниченного круга лиц, выражающей "в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Обратиться в Роскомаднадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам смогут генпрокурор РФ и его заместители. Изменения предлагается внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов с оскорблениями государства и Конституции РФ. Подобные действия хотят приравнять к мелкому хулиганству.
Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых найдены такие посты. Во втором документе прописывается наказание для нарушителей – штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
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