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15:48

В Госдуме поддержали проект о блокировке сайтов с оскорблениями власти

общество

15:48

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий ограничивать доступ к ресурсам с оскорблениями Конституции, государства и власти. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Речь идет об информации для неограниченного круга лиц, выражающей "в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Обратиться в Роскомаднадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам смогут генпрокурор РФ и его заместители. Изменения предлагается внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов с оскорблениями государства и Конституции РФ. Подобные действия хотят приравнять к мелкому хулиганству.

Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых найдены такие посты. Во втором документе прописывается наказание для нарушителей – штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

общество

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