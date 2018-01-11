Вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма нужно изучить – ВМС Украины

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Передачу Украине из Крыма ее военной технике нужно тщательно обсудить, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой", – передает ТАСС его слова. Воронченко отметил, что решать вопрос будут на уровне высшего политического руководства страны.

Он напомнил, что в Крыму находилось восемь боевых кораблей, одному из них требовался ремонт главных двигателей. "То, что говорят, что это был хлам – это не соответствует действительности", – подчеркнул он.

Кроме того, Воронченко напомнил, что в Крыму остались украинские БМП на два батальона и "они все были практически готовы" к работе. На полуострове также располагались "два батальона БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи". Воронченко рассказал, что всю работоспособную украинскую авиацию ранее переместили на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику несмотря на ее плачевное состояние. Глава государства также добавил, что Россия не против присутствия украинских военных при утилизации боезапасов в Крыму.

Говоря о возврате кораблей, он уточнил, что будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Путин добавил, что Россия может помочь с транспортировкой в Одессу.