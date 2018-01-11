Путин объявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма‍

11 января, 21:04
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику несмотря на ее плачевное состояние.
Речь идет о авиационной технике, бронетехнике. "Это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась", – цитирует ТАСС Путина.
Говоря о возврате кораблей, он отметил, что будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Глава государства добавил, что Россия готова помочь с транспортировкой в Одессу.
По его словам, есть значительный боезапас. Однако военные эксперты заявили, что транспортировке он не подлежит: это опасно. Его необходимо утилизировать на месте. Путин не стал возражать против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.
Президент напомнил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма. Несколько эшелонов направили из Крыма на Украину.
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