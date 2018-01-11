Путин допустил возможность разрешения рекламы водки в СМИ

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Президент России Владимир Путин пообещал подумать над разрешением публикации рекламы водки в СМИ.

По его словам, доходы от рекламы сократились в два раза. "Рекламный рынок, как шагреневая кожа, уменьшается", – констатировал глава государства.

Путин допустил возможность размещения такой рекламы, например, водки и коньяка, сообщает ТАСС. Это стало ответом на предложение представителей руководства отечественных печатных СМИ и информагентств разрешить публикации рекламу алкоголя в СМИ.