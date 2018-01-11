Путин ответил на критику США из-за недопуска Навального к президентским выборам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Критика Вашингтоном недопуска Алексея Навального к участию в президентских выборах 2018 года показывает, кого американские власти хотели бы видеть в руководстве России. Об этом 11 января заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных средств СМИ и информагентств.
"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют", – цитирует Путина Интерфакс. "Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны", – подытожил глава государства. Он также подчеркнул, что американские власти "прокололись", делая ставку на таких, как Навальный.
По словам российского лидера, нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо.
В конце декабря 2017 года ЦИК отказал в регистрации инициативной группы для самовыдвижения Навального кандидатом в президенты РФ из-за отсутствия у Навального пассивного избирательного права. Впоследствии решение ЦИК подтвердил Верховный суд.
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