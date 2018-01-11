Участие в выборах большого числа претендентов освежит дискуссию – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин заявил, что участие в президентских выборах 2018 года большого числа претендентов – нормальное явление, отметив, что это позволяет освежить дискуссию. Свое мнение глава государства высказал в рамках встречи с руководством российских печатных СМИ и информагентств.
"Мне кажется, что это нормально и хорошо", – цитирует Путина ТАСС. "Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем", – пояснил президент России. По его словам, "это полезно", так как "освежает дискуссию".
Ранее стало известно, что избирательный штаб Путина планируют полностью сформировать в течение трех–четырех дней. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева, уже в начале следующей недели заработают сайт, "горячая линия" и общественная приемная избирательного штаба действующего главы государства.
27 декабря 2017 года Владимир Путин подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты РФ.
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