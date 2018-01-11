Избирательный штаб Путина полностью сформируют за 3–4 дня

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Избирательный штаб Владимира Путина, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, полностью сформируют в течение трех–четырех дней, сообщает РИА Новости.

По словам сопредседателя избирательного штаба действующего президента РФ Елены Шмелевой, сайт, "горячая линия" и общественная приемная избирательного штаба заработают с начала следующей недели.

27 декабря Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. 8 января стало известно, что в избирательный фонд Путина поступило 400 миллионов рублей. Уточняется, что эти средства были внесены рядом региональных фондов и партией "Единая Россия", которая выделила 28 миллионов рублей.

Также отмечается, что, согласно требованиям законодательства, 400 миллионов рублей установлены в качестве предельной суммы, которая может быть на избирательном счете у кандидата в президенты. Все средства сверх этой суммы положено возвращать жертвователям.