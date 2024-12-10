Путин призвал правозащитника Ионова не переживать из-за розыска со стороны США

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин призвал члена Совета по правам человека Александра Ионова не переживать из-за объявления его в розыск со стороны Соединенных Штатов.

"Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США. Ну, не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они там пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Ну это их проблемы, а мы давайте будем решать наши", – сказал президент.

Между тем американские власти заявили, что Ионов якобы причастен к заговору с целью вовлечь жителей США в действия в качестве незаконных агентов России.

Позже суд в Штатах признал 82-летнего Омали Йешителу, 78-летнюю Пенни Хесс, 34-летнего Джесси Невела и 38-летнего Огастеса Ромена – младшего виновными в шпионаже в пользу России. По данным следствия, все они якобы связаны с Ионовым.