Песков объяснил сопровождение борта Путина истребителями демонстрацией техники

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сопровождение самолета Владимира Путина истребителями Су-35 во время его полетов в ОАЭ и в Саудовскую Аравию связано, помимо обеспечения безопасности президента, с демонстрацией техники. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если абстрагироваться от основной задачи, то можно еще добавить, что демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле – это тоже, наверное, важная составляющая", – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Песков уточнил, что самолет главы государства пролетал через неспокойные точки, в связи с чем сопровождение борта связано в первую очередь с обеспечением безопасности российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки Путина продемонстрировали широкие перспективы для сотрудничества. По его словам, эти страны являются важными партнерами РФ в арабском мире.