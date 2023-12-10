Песков заявил о наличии политической воли для развития связей с ОАЭ и Саудовской Аравией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Контакты с Объединенным Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией в ходе поездки Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что внимание к визиту Путина в страны было приковано во всем мире. По его словам, ОАЭ и Саудовская Аравия являются важными партнерами РФ в арабском мире.

"Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", – сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Однако, подчеркнул Песков, сотрудничество России с указанными государствами сейчас не может быть публичным. По его словам, у РФ есть много недоброжелателей, которые хотят оказать на нее давление.

СМИ ранее назвали визит Путина в Саудовскую Аравию провалом стратегии США. По мнению журналистов, укрепление связей со Персидского залива направлено на усиление позиции России в энергетической сфере.

