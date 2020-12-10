Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием

Фото: ТАСС/Krystian Maj/ZUMAPRESS.com

Экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский косвенно признал вину в письме, в котором просил о помиловании. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Он косвенно признал (вину. – Прим. ред.), он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой", – приводит слова Путина РИА Новости.

В мае 2005 года суд приговорил Ходорковского и бизнесмена Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы. Они обвинялись в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Позднее срок наказания снизили до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года суд признал их виновными в хищении и легализации средств, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Затем президиум Мосгорсуда смягчил приговор обвиняемым до 11 лет.

В декабре 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в связи с семейными обстоятельствами. Экс-глава ЮКОСа сразу после выхода из колонии уехал из страны. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

В 2015 году экс-глава ЮКОСа был объявлен в международный розыск по делу об организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Одна из основных версий мотива преступления у следствия – конфликт между городом и компанией "ЮКОС" из-за неуплаты налогов в местный бюджет. За совершение этих преступлений позднее были осуждены экс-совладелец компании Леонид Невзлин, бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин и другие.

