Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана не является вопросом Кремля – Песков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросом запрета ввоза овощей и фруктов из Азербайджана и Армении занимается профильное ведомство, а не Кремль.
"Такие решения принимаются по четким критериям и это делается во взаимодействии с кабинетом министров. Меры выбраны из-за вирусов и в условиях пандемии на это обращается особое внимание. Поэтому нет надобности согласовывать такие действия с Кремлем", – отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в РФ яблок и томатов из Азербайджана. Ограничения связаны с обнаружением вредителей в продукции из данной страны.
С 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).
Азербайджанские томаты и яблоки перестанут ввозить в Россию
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