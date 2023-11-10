Песков обвинил Киев в террористической деятельности против военкоров РФ

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Киев осуществляет террористическую деятельность против военкоров из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отреагировав на ситуацию с угрозами жене военного корреспондента Александра Коца.

По словам представителя Кремля, спецслужбы работают над этим, но военкорам все равно необходимо соблюдать предосторожность. Кроме того, он считает их героями, поскольку они рискуют своей жизнью, освещая все происходящее в зоне спецоперации на Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что жизнь военных корреспондентов находится под угрозой не только на передовой, но и на родине, в мирных условиях. Этот факт подтверждается инцидентом с семьей Коца, добавил Песков.

"Все они фактически находятся так или иначе под ударом. Мы очень болеем душой за них, наши соответствующие ведомства помогают им", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест Леонида Гутарова. Ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Как отметило следствие, он признал свою вину. Сообщается, что за денежное вознаграждение обвиняемый следил за семьей военкора и пытался выведать у супруги Коца сведения о работе военкора. Собранную информацию он передал соучастнику.

Инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора. На него завели уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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