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10 октября, 15:53

Экономика

Мишустину на выставке показали овец, которых не нужно стричь

Фото: kremlin.ru

На агропромышленной выставке "Золотая осень" премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами, передает ТАСС.

Так, Мишустину показали овец, которых не нужно стричь – во время холодов у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они начинают линять.

Кроме того, ему были представлены мясные быки четырех специализированных пород. Отмечается, что по своим характеристикам они превосходят лучшие мировые аналоги.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина – наименее изученный вид копытных. Внешне такин напоминает небольшого быка, так как имеет тяжелую голову с широкой мордой. Туловище животного покрыто длинной шерстью, которая обычно обладает коричневым, золотистым или серовато-рыжим оттенком.

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