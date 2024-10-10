10 октября, 15:53Экономика
Мишустину на выставке показали овец, которых не нужно стричь
Фото: kremlin.ru
На агропромышленной выставке "Золотая осень" премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами, передает ТАСС.
Так, Мишустину показали овец, которых не нужно стричь – во время холодов у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они начинают линять.
Кроме того, ему были представлены мясные быки четырех специализированных пород. Отмечается, что по своим характеристикам они превосходят лучшие мировые аналоги.
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