Песков заявил, что Путин часто поддерживает отечественных дизайнеров одежды

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Владимир Путин при выборе одежды довольно часто отдает предпочтение российским брендам, поддерживая отечественных производителей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров", – поделился официальный представитель Кремля.

Ранее российский лидер заявил о росте до 31% доли российских брендов на рынке РФ. По его словам, этот процесс нельзя останавливать. Наоборот, региональные бренды нужно продвигать. Кроме того, процесс роста присутствия должен иметь системный характер.

Он также обратился к руководителям субъектов России и потребовал не только взять под контроль развитие российских брендов, но и принимать всевозможные решения для их продвижения.

