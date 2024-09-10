10 сентября, 14:06Политика
Песков предложил США назвать блогеров, которых использует Россия
Фото: kremlin.ru
Соединенные Штаты Америки должны назвать имя хотя бы одного популярного американского блогера, которого Россия якобы использует для влияния на мнение граждан США по поводу геополитической ситуации в мире, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Эти слова представителя Кремля стали ответом на обвинения Штатов в том, что Москва пытается таким образом оказывать влияние на американцев. По словам Пескова, на данный момент подобные комментарии в адрес России "ни на чем не зиждутся".
"Честно говоря, хотелось бы услышать <...> имя конкретного топового блогера США, которого как-то использует РФ в каких-то целях. Потому что иначе все вот эти заявления являются не чем иным, как голословными обвинениями", – цитирует пресс-секретаря российского лидера "Газета.ру".
Песков также заявлял, что обвинения американских властей в якобы вмешательстве России в выборы президента США являются чушью. Он обращал внимание, что подобные претензии выдвигаются в адрес Москвы уже не первый раз.
Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США