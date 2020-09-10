Песков рассказал, откуда Путин получает информацию

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обладает всей палитрой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Путин получает сведения в том числе из СМИ. Песков подчеркнул, что средства массовой информации сейчас работают настолько оперативно, что по некоторым событиям опережают данные, которые поступают по линии ведомств.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства получает дайджесты из СМИ и часто с ними знакомится. Также Песков сообщил, что Путин читает газеты.

"Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать", – отметил Песков, добавив, что российский лидер читает как бумажные, так и электронные версии изданий.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Путин часто заходит в интернет. Он отметил, что глава государства читает и журналы.

"С моей точки зрения, все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки", – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что в этом году не будет проводиться прямая линия с Владимиром Путиным. Песков отметил, что глава государства проводит ее на протяжении последних нескольких месяцев в связи со сложившимися обстоятельствами, а потому проводить традиционную прямую линию излишне, отметил Песков.