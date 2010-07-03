В МВД предложили наказывать за распространение инструкций по изготовлению оружия

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В России могут ввести административную ответственность за обнародование в СМИ и интернете способов изготовления огнестрельного оружия. С инициативой выступили в МВД, сообщает "Интерфакс".

Предлагается внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О средствах массовой информации". Конкретные санкции, которые будут применяться к нарушителям, ведомство пока не уточняет.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.