Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:01

Телемост с Украиной проведут на российском телевидении

власть политика

19:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Украино-российский телемост проведут в пятницу на российском телевидении. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne.

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", – цитирует Козака "Интерфакс".

Он надеется, что граждане Украины в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а общение между русским и украинским народами будет продолжено.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. В студию телеканала приглашены российские и украинские участники.

Изначально телемост собирался проводить телеканал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne. Позже NewsOne отказался от этой идеи, сославшись на поступившие в адрес журналистов угрозы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телемост между Россией и Украиной был хорошей инициативой, и в Москве сожалеют о том, что он не состоялся.

Читайте также

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика