Телемост с Украиной проведут на российском телевидении

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Украино-российский телемост проведут в пятницу на российском телевидении. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne.

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", – цитирует Козака "Интерфакс".

Он надеется, что граждане Украины в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а общение между русским и украинским народами будет продолжено.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. В студию телеканала приглашены российские и украинские участники.

Изначально телемост собирался проводить телеканал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne. Позже NewsOne отказался от этой идеи, сославшись на поступившие в адрес журналистов угрозы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телемост между Россией и Украиной был хорошей инициативой, и в Москве сожалеют о том, что он не состоялся.

