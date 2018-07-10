Сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией‍

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Сенатор США Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший Москву, заявил, что Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, в России нет политической философии. Кеннеди считает, что философия российского президента – это деньги и власть, а власти РФ он сравнил с мафией. Министра иностранных дел Сергея Лаврова сенатор назвал "задирой". Он также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и Трампа.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Делегацию принял Сергей Лавров, также состоялась встреча с российскими парламентариями.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Часть общения лидеров пройдет один на один. Президенты намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.