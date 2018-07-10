Сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией‍

Фото: AP/Alex Brandon
Сенатор США Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший Москву, заявил, что Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя, сообщает агентство Associated Press.
По его словам, в России нет политической философии. Кеннеди считает, что философия российского президента – это деньги и власть, а власти РФ он сравнил с мафией. Министра иностранных дел Сергея Лаврова сенатор назвал "задирой". Он также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и Трампа.
Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Делегацию принял Сергей Лавров, также состоялась встреча с российскими парламентариями.
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Часть общения лидеров пройдет один на один. Президенты намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: