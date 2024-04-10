Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-байрам отметил, что мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности РФ. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Духовного управления мусульман РФ.

"Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения", – следует из текста поздравления.

Путин также добавил, что мусульмане поддерживают участников и ветеранов СВО, их родственников и близких. Представители конфессии также вносят вклад в межнациональное согласие.

Годом ранее в Москве в честь праздника многим мусульманам дали выходной. Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву.

